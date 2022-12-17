Роспотребнадзор сообщил о непростой ситуации с менингитом в Москве В Роспотребнадзоре отметили сложную ситуацию по менингиту среди мигрантов в Москве

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В Москве сложилась непростая ситуация с менингококковой инфекцией, сообщила главный санитарный врач столицы, руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева. Она пояснила, что в основном болеют мигранты, которые приезжают в город с «чистым» иммунитетом, передает «Интерфакс».

У нас непростая ситуация в городе по менингококковой инфекции, у нас болеют мигранты, в основном потому, что мигранты приезжают в Москву абсолютно «чистые» с точки зрения иммунитета, поэтому болеют они. Мы сегодня тоже отработали весь блок подготовки к тому, чтобы город не накрыла менингальная инфекция, — рассказала Андреева.

По ее словам, сейчас специалисты с выездными бригадами вакцинируют приезжих, которые могут заболеть менингитом. Для этого из госрезерва была взята необходимая вакцина.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, что в России возможно распространение вторичных инфекций, способных пробить иммунную защиту организма и привести к осложнениям исходных заболеваний. По его словам, ожидается увеличение числа заражений бактериальным менингитом и пневмонией, что связано с низким уровнем вакцинации в стране и изменением иммунитета из-за связанных с COVID-19 факторов.