В Росгидромете предупредили об угрозе июньских заморозков в Москве Вильфанд: заморозки в столичном регионе могут быть даже в июне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ночные заморозки в Московском регионе могут наблюдаться не только в апреле, но и в мае, и даже в июне. Об этом в беседе с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, это совершенно нормальная ситуация.

Забывать о заморозках очень рано. В апреле и мае — это совершенно нормальная ситуация, даже в первой декаде июня заморозки периодически фиксируются, — сказал Вильфанд.

По информации Гидрометцентра, в ночь на 7 апреля в столичном регионе столбики термометров опустятся до минус 1 градуса, а в ночь на 8 апреля — до минус 2 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что в начале апреля погода в Москве будет не теплой, но достаточно комфортной. По его словам, дневная температура будет держаться на отметке от 7 до 9 градусов, а ночная — от 3 до 8 градусов. Он добавил, что бурного тепла ждать не стоит, однако значения в 9–10 градусов являются уже комфортной погодой.