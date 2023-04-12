В РГУ нефти и газа им. Губкина продлили карантин из-за вспышки кори В РГУ нефти и газа им. Губкина продлили карантин на 21 день из-за вспышки кори

В московском РГУ нефти и газа им. Губкина продлили режим карантина на 21 день из-за вспышки кори, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Студенты переведены на дистанционное обучение, указывает канал.

Подчеркивается, что учащихся вуза начали выпускать из общежития, однако строго по спискам. Выйти из зоны карантина могут только привитые и с отсутствием симптомов. Прививки у студентов проверяют по сертификатам о вакцинации.

Сегодня открыли комнату, где ставили прививки и проводили медосмотр. При этом на медосмотр была огромная очередь и все без масок, — заявил каналу один из студентов.

Источник в РГУ нефти и газа им. Губкина ранее рассказал NEWS.ru, что в вузе корью заболели несколько десятков человек. Студентов переводят на дистанционное обучение, в учебном заведении объявлен карантин.

Ранее одна из учащихся этого вуза сообщила «360», что тех, кто заболел, поместили в отдельные комнаты, а выходить из общежития нельзя даже тем студентам, у кого корь не обнаружили. Провести взаперти учащимся предстоит две недели.

В начале апреля в тюменском селе Смирное установили карантин из-за бешенства енотовидной собаки. Ограничения ввели из-за выявленных опасных проб на образце, отобранном от трупа дикого животного.