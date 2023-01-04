В результате пожара в жилом доме на севере Москвы погибла женщина

Фото: Соцсети

На севере Москвы в результате возгорания в одной из квартир в жилом доме погибла женщина 1958 года рождения, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Тимирязевской межрайонной прокуратуры. Отмечается, что пожар произошел в доме на Дегунинской улице. При этом площадь возгорания составила два квадратных метра.

В результате возгорания в одной из московских квартир погибла женщина 1958 года рождения. Пожар случился в жилом доме на Дегунинской улице, — сказано в сообщении.

Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств произошедшего.

В Туве семь человек ранее пострадали в результате пожара в частном доме, среди них шестеро детей, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Инцидент произошел в Кызыле. Вечером 31 декабря сообщалось, что один человек погиб в результате возгорания трансформатора на Ростовской АЭС. Еще один человек пострадал. В настоящее время пожар ликвидирован.

В тот же день три человека погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области. ЧП произошло ночью в селе Краснополье Переволоцкого района. Ранее в Петербурге загорелся бизнес-центр «Берег». Всех работников эвакуировали, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, неизвестно.