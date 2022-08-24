В результате пожара на севере Москвы погиб человек В МЧС сообщили о гибели человека в результате пожара на складе в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В результате пожара на складе на севере Москвы погиб один человек, трое пострадали, сообщили NEWS.ru в столичном главке МЧС РФ. Площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратов, добавили в ведомстве.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, поставлены на контроль в прокуратуре Москвы, — говорится в сообщении.

24 августа на севере Москвы по адресу: Сигнальный проезд, 16, строение 27, начался пожар. Возгорание случилось в трехэтажном складском здании на общей площади около 150 «квадратов», которое затем увеличилось до 800. Пожарные спасли одного человека, есть пострадавшие. Позже стало известно, что в результате пожара пострадали три человека.

Ранее стало известно, что в 20 километрах к востоку от Москвы замечен лесной пожар. Высокий столб дыма от огня поднимается на несколько десятков метров возле села Бисерово в Ногинском районе. На кадрах видно, как горят деревья и как в поле начинает полыхать трава.