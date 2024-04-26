В Реутове женщина попыталась влиться в компанию собак и попала на видео Женщина ползала на четвереньках по площадке для выгула собак в Реутове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Реутове женщина в состоянии алкогольного опьянения пришла на площадку для выгула собак и начала ходить на четвереньках, сообщает Telegram-канал «Реутов SOS». Одна из владелиц собак сняла происходящее на смартфон. Гражданка залезла на четвереньках на снаряд, предназначенный для животных, и упала с него. После она начала общаться с окружившими ее собаками и даже полаяла на одну из них.

Я сейчас вас так укушу! Прям в попу! У меня нет прививки от бешенства, — сказала женщина.

Женщина при этом не материлась и вела себя с окружающими любезно. Находившийся на площадке мужчина обратился к ней по имени и ругал за поведение.

Ранее в Реутове волонтер три дня не отдавала собаку местной жительнице Ирине. Ее муж забыл дворняжку по кличке Василиса у входа в торговый центр «Шоколад». Спустя четыре часа волонтер сообщества «Добрый Кусака Реутов» отвязала собаку от велопарковки и забрала к себе. Когда Ирина начала поиски питомца, она вскоре вышла на волонтера и попросила вернуть ей животное. В ответ зоозащитница заявила, что не отдаст семье Василису, поскольку они за ней не следят должным образом, а также оставили четырехлапую на улице в сильнейший шторм.