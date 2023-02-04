В московском ресторане «Библиотека» вспыхнул пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ресторане «Библиотека» в столичном районе Ново-Переделкино вспыхнул крупный пожар, передает «Москва 24». На месте работают экстренные службы. Причины пожара пока неизвестны.

Отмечается, что в кафе был банкет. Из здания эвакуировали около 200 человек, никто не пострадал. К настоящему моменту пожар потушен.

Источник в экстренных службах сообщил изданию «Вечерняя Москва», что огонь вспыхнул в заведении по адресу Новоорловская улица, дом № 9. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Накануне в Москве в деревне Давыдково при пожаре в двухэтажном частном доме погибли три человека. Инцидент произошел на площади 80 квадратных метров. В прокуратуре Москвы пояснили, что, по предварительной информации, погибшие накануне происшествия распивали в помещении спиртные напитки, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

В ночь на 2 февраля пожарные потушили огонь в подмосковном Нахабино на складе с пластиковым вторсырьем. Также 2 февраля в Москве на Киевском шоссе горел одноэтажный павильон со строительными инструментами. Оба ЧП обошлись без человеческих жертв.