В реку на западе Москвы во второй раз за два дня слили нефтепродукты

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В Москве проводится проверка качества воды в реке Сетуни на западе города в связи с сообщениями о сливе в водоем нефтепродуктов, сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. При этом загрязнение оказалось повторным — аналогичное происшествие случилось также днем ранее, 1 октября.

Как уточняет издание, спустя день после обнаружения в Сетуни нефтепродуктов на ее поверхности вновь появились загрязняющие вещества. Источник пояснил, что, судя по всему, слив токсичных веществ в воду все еще продолжается.

Межрайонная природоохранная прокуратура заинтересовалась сообщениями о загрязнении Сетуни 1 октября. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды и ГУП «Мосводосток» взяли пробы воды и начали обрабатывать поверхность реки специальными средствами. Также выявляется источник загрязнения.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в прокуратуре.

Ранее во Франции экоактивисты покрасили воду в фонтанах и каналах в зеленый цвет в знак протеста. В итоге рыба в каналах начала массово умирать. По мнению экспертов, последствия от этой акции будут ощущаться еще в течение нескольких месяцев.