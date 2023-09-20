На месте обрушения дома в Балашихе снова вспыхнул пожар

На месте обрушения многоквартирного дома в Балашихе снова вспыхнул пожар, кадры опубликовала пресс-служба МЧС. Спасатели проливают очаг возгорания. Сейчас дом отключен от газа.

По информации МЧС, в доме загорелся строительный мусор на площади 20 кв м.

Взрыв газа в балашихинской многоэтажке произошел утром 20 сентября, в результате были повреждены более 10 квартир на трех этажах. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщал, что газ взорвался на четвертом этаже. Во время разбора завалов в здании произошло повторное обрушение, упала бетонная плита, двое спасателей погибли, момент попал на видео.

СК Подмосковья возбудил уголовное дело по статье об оказании не отвечающих безопасности услуг. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

По словам очевидицы событий, повреждения получил и соседний дом. В нем выбило двери и окна. Женщина уточнила, что услышала громкий звук, когда собиралась на работу. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия спустя 15 минут.

Инженер сервисной службы по газовому оборудованию Эдуард Милованов ранее предупредил, что взрывы газа в домах зачастую происходят из-за неправильной работы вентиляции. По его словам, работу вытяжной вентиляции в домашних условиях можно проверить самостоятельно. Для этого необходимо взять лист А4 и поднести к вентиляционному каналу. Если он прикладывается и чувствуется, что идет циркуляция воздуха, то вентиляция исправна.