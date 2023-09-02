В РАМТ назвали ошибкой новость о смерти актера Алексея Янина

Фото: vk.com/ramteatr

Информация о смерти Алексея Янина оказалась ошибкой, сообщили в пресс-службе Российского академического Молодежного театра со ссылкой на сотрудников института им. Склифосовского. В РАМТ добавили, что актер находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники института им. Склифосовского подтвердили, что Алексей Янин жив, в тяжелом состоянии в реанимации, но — ЖИВ. Поэтому мы тихонько, чтобы не спугнуть, изо всех сил кричим «Ура!». Сил тебе, Алексей, здоровья и наша всевозможная поддержка! Простите, что ввели всех в заблуждение предыдущей «новостью». Никогда еще писать об ошибках не было настолько радостно! Спасибо за сочувствие и сопереживание! И еще раз — сил и здоровья Алексею! — говорится в официальном заявлении РАМТ.

Супруга 40-летнего актера ранее заявила, что утром 2 сентября представители НИИ им. Склифосовского сообщили ей о смерти супруга. Вечером того же дня она написала в соцсетях, что мужчина пребывает в коме. Как оказалось, про смерть мужа ей рассказали мошенники.

По данным СМИ, в последние годы за артистом ухаживали мать и отчим. В мае 2020 года мать актера Ольга Янина рассказывала, что спустя пять лет после перенесенного инсульта сын начал вставать на ноги, перед этим он перенес множество операций и первое время не мог разговаривать. Мать подчеркивала, что актер является инвалидом первой группы, и о полном выздоровлении речи не шло. Она рассказывала, что в месяц на лечение сына уходило более 100 тысяч рублей.

Первую роль в кино Янин сыграл в 2002 году, снявшись в первом сезоне сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Также известен по работе в проектах «Фурцева», «Судья», «Клуб», «Опережая выстрел», «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «Сильнее судьбы». Актер был принят в РАМТ в 2004 году, на сцене которого запомнился в роли Карраско в «Дон Кихоте», Петра в «Бесах» и принца в «Золушке».