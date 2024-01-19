Московские таможенники нашли в посылке флейту из человеческой кости Сотрудники почтовой таможни нашли флейту из человеческой кости и кожи в Москве

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Сотрудники Центральной почтовой таможни нашли музыкальный инструмент, сделанный из человеческой кости и кожи, сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, находкой оказалась ритуальная флейта, отправленная из Москвы в Германию.

Из коробки инспекторы извлекли завернутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом. Экспертиза показала, что это ритуальный канглинг, который используется в тибетской практике для совершения обряда чод. Изготовлен из человеческой бедренной кости и обтянут человеческой кожей, — уточнили в ФТС.

В ведомстве добавили, что инструмент не относится к культурным или палеонтологическим ценностям, то есть флейта изготовлена в современные дни. Находку отправили в МВД.

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