В посольство Франции в Москве прислали посылку с мертвой мышью

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Сотрудники посольства Франции в Москве получили посылку из Крыма с мертвой мышью и пауком внутри, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция проводит проверку инцидента. По данным собеседника агентства, происшествие имело место на прошлой неделе, однако сообщили о нем только сейчас.

Как рассказала женщина, на адрес посольства пришла необычная посылка. Внутри оказались мертвая мышь и мертвый паук. Отправителем числился некто под фамилией Нотарианни из Крыма, — сказал источник.

Ранее спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что несколько посольств Украины за рубежом получили «окровавленные посылки» с глазами животных. В заявлении дипломата говорится о том, что подобные посылки обнаружили в Венгрии, Нидерландах, Хорватии, Италии, Польше и Чехии.

До этого посылка со взрывчаткой была отправлена в посольство Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки. Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению.