В посольстве США в Москве сыронизировали по поводу названия площади В посольстве США в Москве сыронизировали по поводу названия площади в честь ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство США в Москве

В посольстве США в Москве иронично отреагировали на результаты голосования по поводу лучшего названия безымянной площади перед зданием диппредставительства на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. В Telegram-канале посольства привели итоги голосования и выразили надежду на то, что подобные важные решения в России в дальнейшем будут решаться именно так.

Название «площадь Донецкой Народной Республики» поддержали 44,69% жителей города, принявших участие в голосовании на портале «Активный гражданин», названия «площадь Защитников Донбасса» и «площадь Героя России Владимира Жоги» поддержали соответственно 31,54% и 8,33% голосовавших. Еще 15,44% горожан доверили решение специалистам.

Будем надеяться, что и впредь важные решения в России будут приниматься голосованием, — отметили в посольстве.

Ранее в условиях голосования было указано, что в случае выбора варианта «площадь Донецкой Народной Республики» другой площади или улице будет присвоено наименование в честь ЛНР. Идею выбрать место для площади в честь Луганской Народной Республики поддержал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что ему нравится итоговый вариант названия площади у посольства США в Москве.