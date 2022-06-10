В посольстве США в Москве иронично отреагировали на результаты голосования по поводу лучшего названия безымянной площади перед зданием диппредставительства на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. В Telegram-канале посольства привели итоги голосования и выразили надежду на то, что подобные важные решения в России в дальнейшем будут решаться именно так.
Название «площадь Донецкой Народной Республики» поддержали 44,69% жителей города, принявших участие в голосовании на портале «Активный гражданин», названия «площадь Защитников Донбасса» и «площадь Героя России Владимира Жоги» поддержали соответственно 31,54% и 8,33% голосовавших. Еще 15,44% горожан доверили решение специалистам.
Будем надеяться, что и впредь важные решения в России будут приниматься голосованием, — отметили в посольстве.
Ранее в условиях голосования было указано, что в случае выбора варианта «площадь Донецкой Народной Республики» другой площади или улице будет присвоено наименование в честь ЛНР. Идею выбрать место для площади в честь Луганской Народной Республики поддержал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что ему нравится итоговый вариант названия площади у посольства США в Москве.