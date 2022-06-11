В поезде на Казанском вокзале в Москве обнаружили змею

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Проводники поезда Орск — Москва обнаружили в одном из вагонов змею. Удивительная «находка» доехала до Казанского вокзала, прежде чем вылезла из укрытия и показалась пассажирам, передает Telegram-канал 360tv.

Рептилию обнаружили в 13-м вагоне. Бесстрашным проводникам удалось изолировать необычного «пассажира». Помощь медиков никому из находившихся в поезде не понадобилась.

В мае в Госдуме призвали смягчить правила перевозки животных в самолётах. Почвой для инициативы послужил инцидент с псом по кличке Тимоша: он умер во время перелета из-за переохлаждения, хотя находился в специальном грузовом отсеке.