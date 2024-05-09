В поездах МЦД включили фрагмент записи Левитана о победе над вермахтом

Фото: Евгений Тиханов/ТАСС

Диктор Юрий Борисович Левитан, зачитывающий в прямом эфире приказ верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Виссарионовича Сталина о взятии Берлина в студии Всесоюзного радио

Запись объявления советского диктора Юрия Левитана о победе над фашистской Германией в День Победы включают в поездах одного из Московских центральных диаметров (D1), сообщает РИА Новости. Проигрываемый фрагмент содержит выдержку из приказа верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Иосифа Сталина от 9 мая 1945 года.

Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. <...> Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! — говорит диктор.

Ранее в Сети появились кадры движения военной техники к месту проведения парада Победы в Москве. На видео можно увидеть военную колонну, которая движется к месту назначения. В ее состав входят автомобили и тяжелые виды вооружений.

В этом году в шествии примут участие более девяти тысяч человек и около 75 единиц различных видов вооружений, а также авиация ВКС РФ. Парад традиционно откроют пешие расчеты, в составе которых пойдут офицеры, солдаты, курсанты, учащиеся военных вузов, нахимовцы, суворовцы, кадеты и юнармейцы. В выступлении также принимают участие бойцы спецоперации. Затем пройдет показ техники и состоится пролет авиации.