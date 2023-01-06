В подмосковном Голицыно загорелась квартира в многоэтажке

Фото: vk.com/golitsyno_city

В городе Голицыно Московской области произошел крупный пожар в многоэтажном доме. Очевидцы публикуют кадры огня в местном Telegram-канале. О пострадавших не сообщается. Предположительно, пламя вспыхнуло в квартире, расположенной на пятом этаже.

Пожар в Голицыно, горит квартира в жилом доме по адресу: д. Малые Вяземы, Петровское шоссе, д. 7, 5-й этаж, — говорится в сообщении Telegram-канала «Голицыно».

На кадрах видно скопление людей вокруг дома, однако в нескольких квартирах вблизи горящей есть свет. На месте работают пожарные бригады. По словам очевидцев, люди вручную двигали припаркованные машины, чтобы проехали пожарные.

Накануне при пожаре в девятиэтажном доме в Чебоксарах пострадали 10 человек, включая шестерых детей. Травмы получили годовалый ребенок и трехмесячный младенец, оба находились в тяжелом состоянии.

До этого в селе Куреж под Красноярском произошел пожар на территории фермы. Горел коровник площадью около тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли 44 теленка. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки.