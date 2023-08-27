В подмосковном доме известного продюсера произошла перестрелка SHOT: продюсер Палагаев получил ранение после стрельбы в его доме в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает о перестрелке в подмосковном доме российского продюсера Гранта Палагаева. По данным канала, кинодеятель получил ранение руки, а рядом с ним был найден труп мужчины с пистолетом в руке.

SHOT отмечает, что вечером 26 августа Палагаев принимал гостей в доме в СНТ «Тихая Дубрава» в Одинцовском районе. Компания выпивала и веселилась всю ночь. По сообщению канала, в какой-то момент гость, с которым хозяин дома не был знаком, достал пистолет и выстрелил в правую руку Палагаеву, в результате чего тот потерял сознание.

По информации SHOT, когда Палагаев пришел в себя, он увидел тело незнакомого ему мужчины с ранением головы и левой части груди. В руке у него был пистолет Glock-17. Личность мужчины устанавливается.

Палагаев — известный продюсер, организующий концерты и мероприятия в разных городах России. Он является основателем агентства «Арт-Лайн», которое занимается продвижением и организацией выступлений зарубежных и отечественных звезд. Кроме того, кинодеятель является членом Союза кинематографистов России. Он участвовал в производстве телепроектов и фильмов, таких как «Соловей-Разбойник» с Иваном Охлобыстиным, «Тайный город» с Павлом Прилучным и других.

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