Пьяный житель Подмосковья заставил соседей передвигаться пешком МВД: в Воскресенске задержан пьяный мужчина, проколовший в своем дворе шины у 11 авто

Фото: МВД РФ

34-летний житель подмосковного Воскресенска напился и повредил 11 автомобилей в своем дворе перочинным ножом, сообщает «МВД Медиа». В отношении мужчины по заявлениям потерпевших завели уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Со слов правонарушителя, ранним утром, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ножом порезал колёса 11 машин, стоящих во дворе дома, в котором сам и проживает, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в городе Балахне Нижегородской области пьяный местный житель умышленно разбил несколько бутылок с алкоголем в «Пятерочке», а после помочился на соседский автомобиль. В тот же день против него составили протокол о появлении в общественном месте в пьяном виде, а после начали проверку по уголовным составам преступления.

До этого в Сочи местный житель с ментальным расстройством разбил топором автомобиль свой соседки, а также разнес стекла ее дома тем же предметом. Полицейские забрали нападавшего и планировали отвезти его в психдиспансер, но медучреждение оказалось переполненным.