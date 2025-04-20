Сотрудник ОМОНа пропал в Подмосковье при странных обстоятельствах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Подмосковье сотрудник ОМОНа пропал при загадочных обстоятельствах, сообщает МК. Отмечалось, что правоохранители ищут мужчину уже четвертые сутки, он исчез после ДТП.

Авторы рассказали, что 34-летний мужчина отправился в расположение своего подразделения 17 апреля. Вскоре он позвонил супруге и сказал, что прибыл на работу. Выяснилось, что это не соответствовало действительности, мужчина попал в ДТП.

Машина сотрудника ОМОНа улетела в кювет на 43-м километре трассы «Крым». Очевидцы помогли мужчине выбраться из автомобиля и предложили вызвать скорую. Тот отказался, а после этого пропал. Машина осталась на месте аварии, больше никаких вестей о местонахождении мужчины не поступало.

Полиция проверяет несколько рабочих версий. Отмечалось, что явных оснований для исчезновения у бойца ОМОНа не было, он был доволен работой. В январе у мужчины родился сын, что добавило бытовых хлопот и переживаний, но вряд ли сотрудник силовых структур мог пойти на необдуманный поступок из-за этого.

Ранее сообщалось, что на Бали без вести пропал 36-летний предприниматель из Калуги, основатель компании по производству гранолы Сергей Елисеев. Как рассказал Telegram-канал Mash, он один вышел в океан на лодке, судно заглохло, бизнесмену пришлось плыть до берега. Мужчину ищут правоохранители и волонтеры.