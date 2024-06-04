В Подмосковье задержали «игравшего цветами» у Вечного огня мужчину МВД: в Подмосковье задержали раскидавшего венки у Вечного огня мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, разбросавшего венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем в Видном Московской области, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. Злоумышленником оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

Сотрудниками полиции задержан мужчина, совершивший противоправное деяние в городе Видное, — сказали в ведомстве.

Задержанный пояснил, что после употребления алкогольного напитка просто «играл цветами» в парке у мемориала. Он извинился за содеянное перед «культурной общественностью и ветеранами».

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения подростками Вечного огня в Южно-Сахалинске. Речь шла о появившемся в Сети видео, на котором местная девятиклассница прикуривает от мемориала. После того как запись правонарушения распространили местные СМИ, сахалинцы опознали в подростках учениц одной из школ города. В случае исполнения на момент преступления школьницам 16 лет им грозит наказание в виде штрафа до 3 млн рублей, исправительные работы или тюремный срок, подчеркнули в пресс-службе СК.

Кроме того, студентка Югорского государственного университета из Африки Зиба Тионге получила срок за тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске. 24-летней девушке назначили условное наказание в один год, подписку о невыезде и запретили публиковать материалы в интернете в течение года. Она извинилась за поступок и пояснила, что не знала о значении мемориала.