В Подмосковье введены ограничения в связи с режимом КТО Губернатор Московской области запретил массовые мероприятия до 1 июля

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Военнослужащие РФ на блокпосту на автодороге в Москве

В Московской области введены некоторые ограничения в связи с установленным режимом контртеррористической операции (КТО). Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. До 1 июля в регионе приостановили проведение массовых торжественных, спортивных и ряда других публичных мероприятий. Документ размещен на сайте правительства Московской области.

Постановление о введении отдельных ограничений, связанных с проведением на территории Московской области КТО. Постановляю приостановить на территории Московской области в период до 1 июля 2023 года проведение следующих мероприятий: торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе, за исключением случаев, установленных настоящим постановлением, — говорится в документе.

Приостановлены публичные мероприятия, за исключением официальных, а также организуемых органами госвласти Подмосковья или с их участием.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в Москве, Московской и Воронежской областях.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что было возбуждено уголовное дело «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации».

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что вводить военное положение в Москве нет необходимости. Он подчеркнул, что в столице, в Московской области, а также в ряде других регионов достаточно уже принятых ранее мер.