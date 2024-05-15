В Подмосковье упавшее дорожное табло сплющило «Ниву» В Истре падение информационного табло привело к многокилометровой пробке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 314 км ЦКАД в подмосковной Истре информационное табло упало и сплющило крышу автомобиля «Нива». По данным Regions.ru, в районе села Дарна манипулятор врезался в конструкцию, она рухнула, сломала часть бетонного ограждения и перегородила дорогу. В результате образовалась многокилометровая очередь.

РИА Новости передает, что в аварии пострадал один человек. Характер травмы не сообщается. Пациента доставили в Истринскую областную больницу.

По данным «Радио 1» авария произошла в 12:47. Дорожники экстренно приступили к разбору рухнувшей конструкции, постепенно движение удалось запустить — сначала по одной полосе на внутреннем кольце, затем также — по одной на внешнем. В настоящее время, согласно информации «Автодора», движение открыто по обеим внутренним полосам трассы.

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