В Подмосковье толпой избили молодого человека в черной одежде Толпа подростков в Серпухове избила сверстника, приняв за участника «ЧВК Редан»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Серпухове возле торгового центра «Корстон» группа подростков избила молодого человека в черной одежде, приняв его за поклонника субкультуры «ЧВК Редан». В подмосковной прокуратуре сообщили, что все участники избиения установлены, а против их родителей заведены административные дела за неисполнение своих обязанностей по воспитанию.

29 октября 2023 года группа несовершеннолетних, находясь в помещении торгового центра, расположенного в г. Серпухов, вывели своего сверстника из здания и нанесли ему несколько ударов по голове и телу. После распространили видеозапись его избиения с помощью различных мессенджеров и социальных сетей. Личности подростков установлены, территориальным отделом полиции в отношении их родителей возбуждены [административные] дела, — сообщили в прокуратуре.

Видео появилось в одном из Telegram-каналов, посвященных дракам и насилию, откуда распространилось по соцсетям. Сначала подростки задирали молодого человека, дергали его за шарф и волосы, а после вывели на улицу и толпой начали избивать. Наблюдавшие за происходящим смеялись.

Ранее были задержаны двое подростков, которые избивали в Химках и в Москве сверстников с отличительными признаками. Молодые люди били сторонников субкультуры «ЧВК Редан» и других подростков, вызывали их на конфликт, используя незначительные поводы. Все это они снимали на видео и публиковали в социальных сетях.