В Подмосковье толпа устроила самосуд над подозреваемым в педофилии В Подмосковье толпа мужчин избила молодого человека, заподозренного в приставании к детям

Толпа мужчин избила 23-летнего мужчину в подмосковной деревне Мисайлово, которого заподозрили в приставаниях к детям, сообщает Telegram-канал SHOT. Во время избиения он клялся, что никого не трогал.

Инцидент произошел в ЖК «Пригород Лесное» в ночь на 27 июля. Очевидцы утверждают, что количество нападавших в какой-то момент достигло 30 человек. Мужчины не подпускали к избитому сотрудников скорой помощи. Когда на место приехала полиция, большая часть народа разошлась, задержали только двоих вигилантов в возрасте 44 и 26 лет.

Избитого перед опросом решили отправить в больницу города Видного, но мужчина сбежал еще до осмотра врача. Сейчас полиция его ищет.