В Подмосковье старшеклассник надругался над 10-летним приятелем В Подмосковье старшеклассник надругался над 10-летним приятелем, заманив его в подвал

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14-летний подросток надругался над младшим приятелем в Лосино-Петровском городском округе, заманив мальчика в подвал, пишет «Московский комсомолец». Насильник задержан, ему предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера.

15 августа 10-летний мальчик во время прогулки встретил 14-летнего приятеля, с которым иногда проводил время. Они поиграли на детской площадке и решили пройтись по округе, после чего старший школьник предложил пойти в подвал одного из близлежащих домов, где якобы было много интересного. После блуждания по лабиринтам насильник преградил мальчику путь и выступил с предложением, избежать которого не удалось.

Вернувшись домой, школьник рассказал обо всем бабушке, а та позвонила отцу, который обратился в полицию. 14-летний насильник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее жительница поселка Управленческий в Самаре заманила семилетнюю девочку к себе в квартиру и надругалась над ней. На следующий день подозреваемую задержали и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего). Пенсионерка свою вину не признала, однако причастность ее к преступлению доказывается показаниями потерпевшей и другими уликами. 1 августа суд заключил женщину под стражу на два месяца.