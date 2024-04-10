В Подмосковье слесари переломали мужчине кости и прострелили половой орган

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трое слесарей избили 28-летнего мужчину в подмосковном селе Михайловская Слобода, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, сотрудники местного автосервиса напали на него и палками переломали ребра и нос. Через какое-то время они достали пистолет и прострелили жертве половой орган.

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