В Подмосковье школьник сломал старшекласснику нос и попал на видео В Тихвине проблемный школьник сломал нос старшекласснику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Тихвине 13-летний подросток в коридоре школы сломал нос 15-летнему ученику, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Кроме перелома носа медики также диагностировали у пострадавшего закрытый перелом лицевой кости.

Известно, что у 13-летнего ученика и ранее были проблемы с законом. Учителя характеризуют его как вспыльчивого и агрессивного. В отделе по делам несовершеннолетних не могут ничего сделать с ребенком — его отец не имеет над ним авторитета. Большую часть времени подросток проводит на улице.

Как сообщается, подростка в воспитательных мерах отправляли в спортивную секцию. Его поведение эта мера никак не улучшила. При этом привлечь по закону за проступки его пока невозможно в силу возраста.

Ранее сообщалось, что в Москве школьник избил ученика на территории учебного заведения и отнял у него деньги. Пострадавший мальчик лишился тысячи рублей, на которые хотел купить конфеты друзьям в честь прошедшего дня рождения. До этого напавший на ребенка подросток уже требовал у него деньги: он хотел отобрать у мальчика 3500 рублей, тогда все так же закончилось дракой.