В Подмосковье расследуют дело о насилии над 17-летним студентом Бастрыкин запросил детали дела о насилии над 17-летним студентом в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту насилия над 17-летним студентом в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства. Противоправные действия были совершены уроженцами Таджикистана.

Инцидент произошел в городе Долгопрудном при попытке мигрантов ограбить несовершеннолетнего. В связи с отсутствием у студента денег выходцы из Центральной Азии решили подвергнуть его насилию.

Отчет о расследовании Бастрыкину предоставит руководитель ГСУ СК России по Московской области Стариков А.Ю. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю сообщила, что суд по ходатайству Следственного отдела по Адлерскому району города Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 58-летнего гражданина Республики Таджикистан за убийство 46-летней женщины. Мужчина признал свою вину. Обвиняемый нанес множественные удары по лицу женщины, вытащил ее на улицу и несколько раз ударил по голове камнем. Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму. Мигрант в рамках допроса описал подробности совершенного преступления.