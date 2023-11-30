В Подмосковье проводят эпидмероприятия из-за пассажира из Шри-Ланки Роспотребнадзор выявил пассажира с высокой температурой на рейсе из Шри-Ланки

Роспотребнадзор проводит профилактические мероприятия в связи с выявлением пассажира из Шри-Ланки с повышенной температурой в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба управления ведомства по Московской области. Медики устанавливают причину заболевания.

29 ноября в службу санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора, в аэропорт Шереметьево поступило донесение о пассажире с высокой температурой на борту самолета, следовавшего из Шри-Ланки. Незамедлительно в АИС «Периметр» была занесена информация о выявлении пассажира с повышенной температурой тела и принято решение о проведении санитарно-карантинных мероприятий на борту самолета, — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора установили круг контактных лиц, опросили других пассажиров и членов экипажа и провели термометрию. Отмечается, что ни от кого из них жалоб на плохое самочувствие не поступало.

Пассажиру с повышенной температурой тела было предоставлено отдельное место полета и туалет. По прибытию в Москву пассажир передан медикам, устанавливается причина заболевания, — добавили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор заверил, ситуация по кори и коклюшу в стране контролируемая. Наблюдаемый прирост заболеваемости связан с возвращением к эпидемиологическим показателям после снятия санитарных ограничений в связи с коронавирусной пандемией.