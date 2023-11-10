Бизнесмену продали напечатанные на принтере доллары на 85 млн рублей Baza: в Подмосковье бизнесмен обменял 85 млн рублей на поддельные доллары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенник, представившийся членом правления крупного российского банка, обманул топ-менеджера компании из Владимирской области, продав ему напечатанные на принтере доллары на 85 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, потерпевший вышел на злоумышленника через знакомых, рассчитывая на более выгодную сделку.

Как пишет Baza, инцидент произошел 9 ноября в подмосковном офисе банка, 52-летнего предпринимателя в помещение провел мужчина, представившийся помощником члена правления компании. Он же забрал у бизнесмена деньги, вручив крупную пачку долларов в банковской упаковке, а затем ушел якобы за документами по сделке. Мужчина так и не вернулся, а предприниматель, распечатав упаковку, нашел там поддельные купюры. В банке объяснили, что человек, совершивший аферу, у них не работает: оказалось, что он просто арендовал депозитарий и ему разрешили оформлять пропуска на других людей.

Ранее ВТБ предупредил, что в России появилась новая схема мошенничества, при которой аферисты звонят россиянам в приложениях сервисов для объявлений. Злоумышленники втираются в доверие к жертвам, которые не подозревают, что знакомую им площадку используют для выманивания денег.