В Подмосковье подростку обожгло ноги в пассажирском автобусе Появилось видео пассажирского автобуса с лопнувшим радиатором в салоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Подросток получил ожог ног в результате поездки в пассажирском автобусе в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В салоне транспортного средства лопнул радиатор.

Инцидент произошел в автобусе № 36, который следует по маршруту Дмитров — Рогачево. По словам пассажиров, в салоне прорвало радиатор. Случилось это во время движения автобуса. Весь салон залило горячей жидкостью, а из радиатора повалил дым. Один из пассажиров, 16-летний подросток, получил ожог ног. После остановки автобуса на дороге пассажиры пересели в другой.

Ранее жители Санкт-Петербурга пожаловались на аварийные молотки в общественном транспорте, которые фиксируют так, что быстро сорвать их не получится. В СМИ начали присылать фотографии основательно закрепленного инвентаря после трагедии на Поцелуевом мосту. Водитель, который ранее работал в петербургском автопарке, признался, что молотки воруют.

По его словам, раньше их прикручивали саморезом или оставляли в парке у начальника колонны или механика. Если бы пассажиры не воровали, добавил водитель, никто бы молотки так не крепил.