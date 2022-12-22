В Подмосковье подростка насмерть завалило снегом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Красногорске 13-летнего подростка завалило снегом, который упал с крыши частного дома, сообщает прокуратура Московской области. В результате инцидента подросток скончался до приезда скорой, следствие проведет проверку по факту его смерти.

В ходе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства ответственными лицами, — говорится в сообщении ведомства.

По информации Telegram-канала SHOT, снег упал на мальчика во время прогулки с собакой, тело подростка нашла его мама, когда вышла в магазин за покупками.

Издание также сообщает, что погибший мальчик был сыном бывшего совладельца и председателя совета директоров «Алтайэнергобанка».

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