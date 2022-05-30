В Подмосковье планируют запретить оплату проезда в автобусах наличными

В Подмосковье собираются запретить оплату проезда в автобусах наличными. В региональном парламенте считают, что она увеличивает требуемое на посадку время, а также отрицательно влияет на безопасность дорожного движения, так как водитель бывает занят расчетами с пассажирами, заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, говорится в Telegram-канале парламента.

Отказ от расчетов наличными в салоне позволит существенно сэкономить время, когда автобус стоит на остановке, и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, — считает спикер.

По словам Брынцалова, «анализ работы общественного транспорта за последние годы» показал, что время на посадку увеличивается в связи с тем, что водителю требуется отсчитывать сдачу.

При этом за наличные деньги билеты можно будет по-прежнему приобрести в автоматах и кассах остановочных пунктов.

Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят 2 июня.