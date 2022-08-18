В Подмосковье оценили экологический ущерб от пожаров в Рязанской области Министр экологии Подмосковья Фирсов: смог от пожаров в Рязани не несет экологического ущерба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смог от лесных пожаров в Рязанской области, распространившийся на Москву и Подмосковье, не несет экологического ущерба, сообщил РИАМО министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. По его словам, запах гари появляется даже при низких концентрациях продуктов горения, экологических угроз для Подмосковья нет.

Есть незначительный рост концентраций взвешенных веществ, оксида и диоксида азота, оксида углерода, но превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, содержание колеблется от 0,3 до 0,9 ПДК, — сказал Фирсов.

В Москве смог из-за лесного пожара в Рязанской области за сутки распространился с юга и юго-запада столицы в центральные и северные районы. В «Мосэкомониторинге» предположили, что в течение дня уровень загрязнения, который сейчас на 30% выше нормы, снизится за счет перемешивания воздушных масс. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, заверил, что юго-восточный ветер, несущий смог из Рязанской области, сохранится в ближайшие 36–48 часов.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин отметил, что этот смог крайне опасен для людей, испытывающих трудности с дыханием и имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Он посоветовал жителям столицы по возможности не выходить из квартиры, пользоваться кондиционерами и не открывать окна, а в случае ухудшения состояния немедленно обратиться к врачу.