В Подмосковье мужчину обвинили в ограблении и изнасиловании пенсионерки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция арестовала подозреваемого в разбое, покушении на убийство и изнасиловании пенсионерки в Московской области, сообщает Следственный комитет России. Обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений в Подмосковье.

Следователем ГСУ СК России по Московской области гражданину одного из соседних государств предъявлено обвинение в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в отношении пожилой жительницы Подмосковья (покушении на убийство, изнасиловании, разбое и иных). По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в октябре 2022 года обвиняемый через окно проник в частный дом в городе Фрязино, где похитил у 82-летней женщины деньги и изнасиловал ее. Позже он избил пенсионерку, попытался задушить, в итоге поджег дом и скрылся.

Пострадавшая самостоятельно выбралась из горящего дома и обратилась в полицию. Подозреваемый признался в содеянном.

Накануне в Московской области был задержан настоятель так называемой истинно православной церкви Анатолий Суворов за изнасилование нескольких подростков. Следователи отмечают, что организация не имеет никакого отношения к РПЦ.