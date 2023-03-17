В Подмосковье мужчина устроил стрельбу из автомата с балкона

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Мужчина открыл стрельбу из оружия с балкона многоэтажного жилого дома в деревне Голубое под Москвой, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Поступило сообщение о звуках, напоминающих выстрелы, после чего сотрудники полиции выехали на место происшествия.

Сотрудники полиции на месте, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно установлено, что стрельба велась из охолощенного оружия. В настоящее время сотрудники полиции работают с нарушителем на месте происшествия, — сказал собеседник агентства.

На данный момент обстоятельства происшедшего уточняются, но уже установлено, что стрельба велась из охолощенного оружия. Нет информации о пострадавших. Сотрудники полиции находятся на месте и работают с нарушителем. По последним данным мужчина был задержан. Он сам открыл дверь правоохранителям.

Губернатор Кировской области Александр Соколов ранее сообщил, что житель Вятских Полян устроил стрельбу с пятого этажа дома. По его словам, мужчина владеет двумя гладкоствольными ружьями. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район.

Позднее сообщалось, что стрелявший долгое время находился в запое, а вместе с ним в квартире находилась теща, которая на момент стрельбы успела выбраться из квартиры и убежать к соседям. Мужчина начал пить из-за стресса после того, как у него обнаружили опухоль в головном мозге.