В Подмосковье мальчик умер на занятиях по подготовке к школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В торговом центре «Ривьера» подмосковного села Быково скончался шестилетний мальчик, передает MK.RU. Ребенок пришел на подготовительные занятия, потерял сознание и привести его в чувство не удалось.

На занятия дошкольника утром 13 апреля привез его отец. Причина смерти ребенка не уточняется.

3 апреля в Тульской области пятилетний мальчик скончался из-за того, что подавился сухариками. В Минздраве региона рассказали, что родители оперативно обратились к медикам, но те не смогли спасти ребенка.

В марте в Санкт-Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры. Двенадцатилетней школьнице, у которой на УЗИ обнаружили сердечные шумы, стало плохо во время пробежки. Известно, что у девочки было освобождение от посещения занятий физкультуры.

В феврале в городе Тетюши Татарстана 10-летний мальчик упал в выгребную яму и умер от переохлаждения. Мальчик возвращался домой и по пути провалился в бесхозный канализационный колодец, в который местные жители сливали отходы. Незадолго до этого он позвонил матери и предупредил, что возвращается домой со школы.