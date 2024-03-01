В Подмосковье электричка сбила ребенка и двух взрослых На станции Крутое в Орехово-Зуеве электричка сбила двух взрослых и ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электричка сбила ребенка и двух взрослых на станции Крутое Московской железной дороги в Орехово-Зуево, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По предварительной информации, обошлось без жертв.

На станции Крутое Московской железной дороги электропоезд сбил трех человек — мужчину, женщину и ребенка. Предварительно, все они живы, женщина находится в тяжелом состоянии. Ее пришлось извлекать из-под поезда, — уточнил собеседник агентства.

Причины инцидента на данный момент устанавливаются. Ведется проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточнили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Ранее пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России информировала, что два человека попали под электропоезд сообщения Можайск — Дмитров на железнодорожной станции Дегунино в Москве. Оба погибли на месте от полученных травм.

До этого в Санкт-Петербурге под электропоезд попала 19-летняя студентка. Она в наушниках и капюшоне переходила пути перед надвигающимся составом в неположенном месте, но уже по протоптанной до нее тропинке. В результате девушка лишилась обеих ног. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии.