В Подмосковье дрифт закончился плаванием «Жигулей» в пруду Во Фрязино дрифтеры утопили два автомобиля в пруду

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В подмосковном Фрязино два автомобиля марки «Жигули» провалились под лед на Барских прудах, передает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО». Известно, что машины оказались на водоеме во время экстремального вождения — водители занимались дрифтом.

Никто из участников опасного развлечения не пострадал.

Издание «Сергиевские ведомости» отмечает, что спасательный вездеход, который вытаскивал из пруда автомобили, сам в какой-то момент едва не провалился под лед.

Ранее автомобиль с пассажиркой утонул в Санкт-Петербурге. 5 ноября водитель Mercedes остановился напротив дома по Рыбацкому проспекту. Мужчина вышел из машины и не поставил ее на ручной тормоз, в результате чего транспортное средство скатилось в реку. В салоне автомобиля находилась 33-летняя женщина, которая утонула.

Водитель пытался остановить машину, но не смог изменить траекторию движения и выбрался на сушу под угрозой смерти. Рядом с местом происшествия также находились рыбаки, которые не смогли помочь остановить автомобиль. Утонувшей пассажиркой оказалась медицинская сестра петербургской детской поликлиники. Сообщалось, что женщина была беременна.