В Подмосковье девочка утонула в озере в свой день рождения Водолазы в Волоколамске достали со дна озера тело 15-летней девочки-мигрантки

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Водолазы вечером 25 июня достали тело девочки из озера Каверино в Волоколамске, передает РЕН ТВ. Известно, что 15-летняя местная жительница в этот день отмечала день рождения и отправилась с подругой на прогулку к водоему. Они решили проверить температуру воды, но не удержались на краю бетонного ограждения и упали в воду. Одна из девочек смогла выплыть на берег, а другая не умела плавать. Подбежавшие на помощь очевидцы не смогли найти подростка в воде.

Девушки пытались выбраться из воды, но озеро было обрамлено бетонными плитами. К тому же одна из подружек не умела плавать. В итоге одна девочка смогла выбраться на берег, а другая утонула в день своего рождения, — сообщил источник телеканала.

MK.RU сообщает, что девочка родом из Средней Азии. В Подмосковье она приехала вместе с родителями.

25 июня сообщалось, что на реке Арсеньевке в Приморском крае нашли тела двух из троих пропавших детей. Четверо несовершеннолетних отправились купаться на речке, но в итоге один из них начал тонуть. В итоге три ребенка утонули при попытке спасения.