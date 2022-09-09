В Подмосковье бизнесмена насмерть придавило двухтонным станком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Старой Купавне во время разгрузочных работ на одном из складов погиб бизнесмен, его придавило двухтонным деревообрабатывающим станком, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, погибший был гендиректором фирмы по производству мебели, которая арендовала складские помещения в Подмосковье.

Отмечается, что 52-летний предприниматель в процессе разгрузочных работ оказался под опрокинувшимся на бок станком, в результате чего получил тяжелейшие травмы. Позже в реанимации бизнесмен скончался.

Правоохранительные органы вместе со Следственным комитетом решают вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Екатеринбурге металлоконструкция, находившаяся в грузовике, обрушилась на проезжавшую мимо легковую машину и раздавила ее. В результате происшествия пострадали четыре пассажира автомобиля, включая двух детей.