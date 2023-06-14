«В подъезде следы крови»: очевидец о подробностях поножовщины на юге Москвы Жительница дома на юге Москвы, где произошла поножовщина, рассказала о следах крови в подъезде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве соседка семьи, в которой утром 14 июня муж порезал супругу и дочь, рассказала, что поножовщине предшествовала сильная ссора. В разговоре с NEWS.ru жительница дома рассказала, что в какой-то момент супруги перенесли свой скандал в подъезд, там остались следы крови.

Я не знаю, какие проблемы были в этой семье, они переехали в наш дом несколько месяцев назад. Но сегодня происходил просто ужас, слышно было, как кричали, видимо, сначала они начали ругаться в квартире, потом выбежали в подъезд, там следы крови остались. Мужчина, который спрыгнул, орал, что больше не хочет жить и что он из детдома. Полицейские его часа три уговаривали слезть с балкона, но он все же спрыгнул потом. Скорая увезла. Вроде остался жив, — рассказала соседка

Инцидент произошел в районе Южное Бутово. Супруга и дочь были госпитализированы с ранами. Также им была оказана психологическая помощь. Сам мужчина тоже находится в больнице.

Другая соседка подтверждала, что незадолго до поножовщины во дворе из окна квартиры были слышны «нечеловеческие вопли». Первыми на вызов приехали сотрудники скорой помощи.