В ПКБ № 1 изучают все этапы лечения мужчины, толкнувшего ребенка на рельсы Психиатр Костюк: толкнувший подростка на рельсы мужчина лечился не принудительно

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Главный врач ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ» доктор медицинских наук Георгий Костюк

Главврач психиатрической больницы имени Алексеева в Москве Георгий Костюк, где лечили пациента, толкнувшего подростка на рельсы в метро, заявил, что в медучреждении начата внутренняя проверка всех этапов терапии, передает пресс-служба ПКБ № 1. Мужчина, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство, проходил лечение добровольно, а не принудительно, как ранее утверждали СМИ.

Пациента к терапии никто не принуждал, он делал это добровольно и получал лечение в соответствии с порядком и стандартами, положенными при его диагнозе. Лечение было проведено с положительным клиническим эффектом. <...> В нашей больнице проходит внутренняя проверка, проводится экспертиза каждого этапа лечения пациента с привлечением внешних экспертов-психиатров, — говорит главврач ПКБ № 1 им. Алексеева.

На момент выписки, по словам Костюка, пациент не проявлял никаких признаков агрессии. Контроль со стороны родственников пациента его профиля не требуется.

Сам мужчина ранее дал признательные показания. На видео он не смог пояснить, зачем столкнул подростка под поезд. Школьник остался жив и отделался ушибами. Сегодня он был выписан из стационара.

10 марта сотрудники УСКР по Москве изъяли всю медицинскую документацию на виновника ЧП — 61-летнего Владимира Кизика. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения нападавшему.