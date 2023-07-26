В ПИКе отреагировали на снос памятника участникам ВОВ в Москве ПИК: памятник погибшим участникам ВОВ в Текстильщиках демонтировали для рестраврации

Фото: Пресс-служба ПИК

Застройщик ПИК объяснился в комментарии NEWS.ru, что демонтаж памятника «Воинам Московского жирового комбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в столичном районе Текстильщики связан с реставрационными работами. 25 июля памятник убрали с территории застройки нового ЖК, что вызвало возмущение со стороны местных жителей. В ПИК уверяют, что вернут памятник на место и благоустроят территорию вокруг него.

После закрытия завода в 2017 году пространство вокруг монумента стало труднодоступным и невостребованным жителями столицы. На месте бывшей промзоны ПИК реализовывает проект строительства нового жилого района, предусмотрев в нем возрождение монумента как места сохранения культурных и исторических традиций. Вокруг памятника будет благоустроен сквер, появится место проведения торжественных мероприятий и возложения цветов, — заявили в пресс-службе ПИК.

Территорию под размещение памятника и общественного пространства обустроят в 180 метрах от его изначального расположения. В компании уточнили, что специалисты разобрали конструкцию по технологическим картам в точном соответствии с его первоначальной сборкой. Реставрация займет две недели, к концу августа территория вокруг памятника будет благоустроена и открыта для всех жителей города.

Управа района Текстильщики отмечает, что все реставрационные работы будут проведены за счет застройщика.

Ранее с Левашовского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге пропал памятник польским жертвам политических репрессий. Польская сторона направила официальную ноту в МИД России.