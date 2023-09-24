В парке «Зарядье» эвакуируют посетителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парк «Зарядье»

В парке «Зарядье» в центре Москвы эвакуируют посетителей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе парка. Охрана попросила всех срочно покинуть территорию парка.

Сейчас в парке «Зарядье» идет проверка поступившей информации о неопознанном предмете, на месте работают спецслужбы, — рассказали в пресс-службе.

В июне в Москве угрожали взорвать пятизвездочный отель «Метрополь». Злоумышленник позвонил на ресепшен гостиницы и заявил, что его знакомый собирается принести в отель килограмм взрывчатого вещества, указав его приметы, включая рост, цвет волос и одежду. Угроза оказалась ложной, безопасности ничто не угрожало.

Также в августе в Москве два дня подряд эвакуировали посетителей из парка «Зарядье» из-за сообщений о бомбе. Сначала на электронную почту парка пришло письмо, в котором вымогатель требовал перевести «рэперу Елисею» 666 миллионов. На следующий день на почту пришло новое письмо, автор которого назвал себя студентом МФЮА, заявив о заложенной бомбе в «Зарядье» и потребовав перевести своей матери 600 тысяч рублей.

15 августа злоумышленники также заявили о минировании здания Большого театра в Москве. Всех сотрудников учреждения в срочном порядке эвакуировали.