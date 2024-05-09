На параде Победы впервые замечены новые бронемашины ТАСС: бронемашины «Феникс» и «Линза» впервые приняли участие в параде Победы

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Новейшие бронеавтомобили К-53949 «Феникс» и санитарные машины «Линза» вышли на Красную площадь в Москве во время парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Машины впервые находятся в составе механизированной колонны парада Победы.

Отмечается, что впервые на публике появились бронеавтомобили семейства «Тайфун» под названием «Феникс». Полная масса машины - пятнадцать тонн. Он вмещает десять военных, на вооружении - пулемет 7,62 миллиметра, максимальная скорость - сто километров в час. Металлокерамический корпус защищен от мин, осколков. Импортные двигатель и коробка передач заменены российскими агрегатами производства Камского автозавода.

Также на параде появится еще одна БРМ класса «Тайфун» - санитарный, под названием «Линза». Он развивает скорость до 105 километров в час и может перевозить четырех лежачих раненых или шестерых сидячих.