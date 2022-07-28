В отношении экс-мэра Истры Вихарева возбуждено новое уголовное дело

Фото: vk.com/vicharev_andrey

Андрей Вихарев

В отношении экс-мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева возбуждено новое уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает Telegram-канал «112». Сообщается, что в 2018 году Вихарев, находясь в должности исполняющего обязанности главы города Лосино-Петровский, за полгода работы похитил 60 млн рублей из городского бюджета.

Чиновник принимал, подписывал акты, оплачивал фактически невыполненные работы по муниципальным контрактам. Вихарев уже дал признательные показания по этому эпизоду хищения, — сказано в сообщении.

По данным канала, в 2019 году бывший мэр сумел сбежать из дома, куда пришли с обыском сотрудники СК и ФСБ, и задержали его только в этом году.

Экс-мэр Истры уже проходит фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере и отмыванию денежных средств. Как ранее сообщили в Бабушкинском суде Москвы, он подозревается в хищении бюджетных средств в составе организованной группы на сумму не менее 80 млн рублей. При этом Вихарев считается организатором группы.