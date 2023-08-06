В одном из ТЦ Москвы готовятся к премьере «Барби» В ТЦ «Кунцево Плаза» засняли процесс подготовки к возможному показу фильма «Барби»

Фото: IMAGO/Dave Starbuck/Global Look Press

Райан Гослинг на мировой премьере «Барби»

Очевидцы в ТЦ «Кунцево Плаза» засняли процесс подготовки к возможному показу фильма «Барби». На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Москвач», видно, как часть территории ТЦ украсили розовыми тканями и поставили стенды с названием фильма.

Московские кинотеатры ранее отказались показывать пиратские версии голливудских фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». В сетях кинотеатров «Люксор», «Синема Парк/Формула Кино», «Москино» и КАРО сообщили, что без прокатного удостоверения фильмы не могут быть показаны на большом экране.

Портал 66.ru до этого сообщил, что «Барби» и «Оппенгеймер» могут появиться на экранах российских кинотеатров уже в августе. По данным портала, пиратские копии фильмов привезут из Армении.

По словам очевидцев, стенды-афиши фильмов, которые ставят прямо перед выходом фильмов в прокат, уже появились в Екатеринбурге рядом с кассами кинотеатра в торговом центре «Пассаж». По информации Telegram-канала «VODоворOTT», копии фильмов выйдут в российском дубляже.

Российские кинотеатры прекратили показ лицензионных голливудских фильмов после введения санкций со стороны стран Запада. Однако американские новинки поставлялись из Казахстана, что позволило зрителям не пропускать новинки. Как утверждает кинокритик Давид Шнейдеров, власти США предупредили Казахстан о возможных последствиях помощи России с поставкой кинолент, в связи с чем с прокатом «Барби» и «Оппенгеймера» возникли проблемы.