В одном из московских вузов объявили эвакуацию В РУДН объявили эвакуацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Российского университета дружбы народов эвакуировали в Москве, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, в корпусе, расположенном на улице Миклухо-Маклая, сработала сигнализация.

У здания вуза работали сотрудники полиции и МЧС. «Осторожно, Москва» также опубликовал видео обстановки у университета. К настоящему моменту эвакуация закончилась, в РУДН проходили плановые учения.

Ранее СМИ писали об эвакуации четырех столичных университетов — РХТУ им. Д. И. Менделеева, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ — в связи с угрозой взрывов. В пресс-службе РУТ в разговоре с NEWS.ru опровергли сообщение канала, подчеркнув, что университет работает в штатном режиме.

По данным журналистов, руководствам учебных заведений были направлены анонимные письма, в которых говорилось о взрывчатке в зданиях. Источник уточнил, что из РХТУ им. Д. И. Менделеева эвакуировали 2300 человек, а всю информацию по ситуации проверяют экстренные службы. Ситуацию NEWS.ru также прокомментировали в пресс-службе МГТУ им. Н. Э. Баумана. Там подтвердили поступление сигнала о взрывном устройстве, при проверке здания и близлежащей территории опасных предметов обнаружено не было.