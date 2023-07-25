В одном из дворов Москвы появился «электрический стул» Подземный кабель взорвался под лавкой в Москве

Фото: Shutterstock.com

Во дворе жилого комплекса «Мир Митино» на северо-западе Москвы под дворовой лавкой возникло пламя, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». Предположительно, при установке крепления лавки задели электрический кабель, который проходит под землей. После того как на кабель после дождя попала вода, произошло замыкание с возгоранием.

На видеозаписи одиночная лавочка в определенный момент подпрыгивает от пламени, появившегося из-под земли. После случившегося скамейку огородили.

В июне в подмосковной деревне Яковлевское работник стройки получил серьезную травму головы из-за взрыва баллона огнетушителя. У 19-летнего сотрудника диагностировали перелом челюсти и открытую рану на лице. Баллон взорвался в строительном вагончике. Травмы оказались серьезными, поэтому для госпитализации пострадавшего вылетел вертолет.

В июле 17-летний подросток чинил крышу магазина в Кызыде и задел оголенный провод. В больницу его доставили в тяжелом состоянии. Правоохранители изъяли все документы о сотрудничестве с подростком у руководства магазина и подрядчика.